 متحدث ” MBC ” يوضح سبب استبعاد نوال الكويتية من ” ذا فويس “

نورة الشهري (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لقنوات MBC مازن حايك عن السبب الحقيقي وراء استبعاد نوال الكويتية من لجنة تحكيم برنامج The Voice .

وأوضح حايك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب انتهاء الحلقة الأخير من برنامج The Voice Kids، أن mbc تمتلك حقوق إنتاج 3 مواسم إضافية من البرنامج، مشيرًأ إلى أن نوال لم تعلم بعودة الموسم الرابع من البرنامج من مواقع التواصل الاجتماعي، وتم أخبارها أننا مضطرون لأسباب تعاقدية مع الشركة صاحبة إنتاج البرنامج بالشرق الأوسط لعرض الموسم الرابع الذي تم تصويره بأحلام وحماقي وإليسا وعاصي الحلاني.

ولفت إلى أنه عرض على نوال المشاركة في الموسم الخامس من البرنامج لكنها رفضت هذا العرض، وأنها مازال مرحب بها في برامج أخرى، ولكن في الموسم الرابع كان من الصعب لاعتبارات مالية وتعاقدات.

وفي وقت سابق كانت نوال الكويتية، قالت عبر حسابها بموقع تويتر : ” أود أن انوه إلى أنني تلقيت دعوة من الإدارة العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج وتم أرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج ” .

وأضافت: ” إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج ذافويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها مما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي علما بان إدارة برنامج ذافويس قد أعلنت عن مشاركتي رسميا بعد أن تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين ” .