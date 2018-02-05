بالصور.. أمير الرياض يشرف حفل تكريم ” سابك ” للأمير سعود بن ثنيان

سعيد العجل(صدى):

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل تكريم شركة ” سابك ” لصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة سابك السابق ، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين.

وعبر الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان عن اعتزازه برعاية سمو أمير الرياض وحضوره للحفل , وقال : ” إن الحديث عن ” سابك ” ، وتجربتي فيها، وهي تجربة أعتز بها كثيرا، لا يمكن أن تستوعبه كلمة موجزة في محفل كريم كهذا، ولكنني أجدها فرصة لأن أعبر عن مشاعري المخلصة تجاه أناس قدموا لي الكثير، ولن أنساهم ما حييت. وعلى رأس هؤلاء سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمهما الله -، وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذين منحوني وسام الثقة الغالية، وتفضلوا عليّ كثيراً بدعم غير محدود ورعاية مستمرة وتوجيهات كريمة، الأمر الذي مكنني بفضل الله تعالى من القيام بمسؤولياتي تجاه وطني ومجتمعي”.

من جانبه؛ أكد رئيس مجلس إدارة ” سابك ” الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، أن الأمير سعود رائد من رواد النهضة الصناعية في السعودية، وتدين له ” سابك ” بكل الولاء والوفاء، مبيناً أن الشركة سجلت أرقاماً غير مسبوقة على مستويات الأرباح والإنتاج، وتوجت عطاءاتها باحتلال المركز الأول عالمياً على صعيد الأرباح التشغيلية وإجمالي الأصول وصافي الربح، متفوقةً في هذا الجانب على كبريات الشركات العالمية ” ، مختتماً حديثه بالشكر والعرفان والامتنان للأمير سعود، داعياً الله أن يمتعه بالصحة والسعادة والتوفيق والسداد في حياته الجديدة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة ” سابك ” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، إلى شخصية الأمير سعود، التي جمعت مهارة القائد وروح الإنسان , وقال: ” لا أذكر يوماً أننا خرجنا من اجتماع ترأسه سموه إلا بتوافق تام، لتميزه في إدارة التجاذبات والنقاشات، بدرجة عالية من السلاسة تجعل بيئة العمل مريحة وستبقى في ذاكرتنا لحظة وداعكم المؤثرة في آخر اجتماع للجمعية العامة، حين تحدثتم بفخر وهمة عن مسيرة وانجازات الشركة، ثم وجهتم حديثكم للموظفين، بكلمات وفيض من المشاعر لامست القلوب جميعها ولا زالت محفورة فيها ” .

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة تمنى فيها دوام التوفيق ووافر الصحة لسمو الأمير سعود بن عبدالله ، مثمناً الجهود الوطنية التي قدمها في مسيرته العملية المشرفة الذي تحلى فيها بكل تواضع وإنجاز.

وأشار إلى ثقة القيادة الرشيدة وتمثيل الأمير سعود بن عبدالله خير تمثيل لوطنه في جميع المحافل ، داعياً الله العلي القدير أن يديم كل خير وعافية ، مقدماً شكره وخالص تقديره للأمير.

وشهد الحفل عرض أفلام وعروض مرئية عن الأمير سعود وإنجازاته.

وفي ختام الحفل؛ تفضل سمو أمير الرياض بتكريم الأمير سعود وتسليمه هدايا بالإنابة عن مجلس الإدارة وأعضائه، وإدارة ” سابك ” التنفيذية وموظفيها.