4 علامات تظهر على الحامل بتوأمين

متابعات(صدى):

قالت دراسة حديثة إن هناك بعض العلامات التي يمكن رصدها منذ غياب الدورة الشهرية، وبعد مرور 4 أسابيع على الحمل تشير إلى الحمل بتوأمين.

أول علامات الحمل التي يمكن رؤيتها عن طريق الفحوصات هي جريبات الحمل ” كيس الحمل ” ، والتي تبدو بيضاوية الشكل في تصوير الألتراساوند.

و بعد مرور 4 أسابيع من الحمل يمكن رؤية جريبين ” كيسين ” إذا كان الحمل بتوأمين غير متطابقين. أما التوأم المتطابق فينمو في جريب واحد، ولا يمكن رصدهما قبل الأسبوع الـ 5 عن طريق الألتراساوند.

وكمية هرمونات الحمل التي تنتجها المشيمة في حمل التوائم تفوق الحمل العادي، وعلى الرغم من اختلاف مستوى الهرمونات من امرأة لأخرى مع بلوغ الأسبوع الـ 4، إلا أن ارتفاع مستوى هرمونات hCG في هذا الوقت يُعتبر إشارة على احتمال الحمل بتوأمين أو أكثر.

وتعرض الحامل بتوأمين أو أكثر لمستويات أكثر من الدوخة، وزيادة التبول، وحساسية الثديين، والصداع الشديد. يرجع سبب ذلك إلى ارتفاع مستوى الهرمونات.