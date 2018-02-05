جمعية الرمان بالباحة تعلن عن عدد من الوظائف بالجمعية
تعلن الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف فعلى الراغبين ارسال السيرة الذاتية + الشهادات والخبرات على الإيميل التالي :ـ ([email protected] )
1 /المدير التنفيذي :-
١- المؤهل: – لايقل عن بكالوريوس(يفضل تخصص إدارة أعمال – محاسبة – نظم معلومات).
٢- المهارات المطلوبة : – إجادة استخدام برامج المايكروسوفت + برامج الحاسب ذات الصلة .
– إدارة فريق العمل.
– تحمل ضغوط العمل .
– مهارة الاتصال الفعال مع الاطراف الداخلية والخارجية.
– إجادة الاعمال المكتبية .
– روح القيادة .
٣- الخبرات:- خبرة في مجال إدارة الجمعيات التعاونية أو المؤسسات والمنشأت الخاصة.
– خبرة في مجال الاعمال التجارية والادارية .
٤- للسعود يين فقط.
٥- يجيد قيادة السيارة ويحمل رخصة سارية المفعول .
2 /المحاسب :-
١- المؤهل :- بكالوريوس محاسبة .
٢- المهارات المطلوبة :- إجادة استخدام برامج المايكروسوفت + برامج الحاسب ذات الصلة .
– إدارة فريق العمل
– تحمل ضغوط العمل .
– مهارات الاتصال الفعال مع الاطراف الداخلية والخارجية.
٣- الخبرات: – خبرة كافية مجال التخصص.
٤- الاولوية للسعوديين .
٥- يجيد قيادة السيارة ويحمل رخصة سارية المفعول .
3/ مهندس زراعي :-
١- المؤهل :- بكالوريوس هندسة زراعية .
٢- المهارات المطلوبة:- إجادة استخدام برامج المايكروسوفت + برامج الحاسب ذات الصلة .
– إدارة فريق العمل.
– تحمل ضغوط العمل.
– مهارات الاتصال الفعال مع الاطراف الداخلية والخارجية.
٣- الخبرات: – خبرة كافية في مجال العمل.
٤- الاولوية للسعوديين .
٥- يجيد قيادة السيارة ويحمل رخصة سارية المفعول .
4 /سائق شاحنه :-
١- يحمل رخصة قيادة.
٢- يجيد القراءة والكتابة.
٣- للسعوديين فقط .
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