جمعية الرمان بالباحة تعلن عن عدد من الوظائف بالجمعية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعلن الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف فعلى الراغبين ارسال السيرة الذاتية + الشهادات والخبرات على الإيميل التالي :ـ ([email protected] )

1 /المدير التنفيذي :-

١- المؤهل: – لايقل عن بكالوريوس(يفضل تخصص إدارة أعمال – محاسبة – نظم معلومات).

٢- المهارات المطلوبة : – إجادة استخدام برامج المايكروسوفت + برامج الحاسب ذات الصلة .

– إدارة فريق العمل.

– تحمل ضغوط العمل .

– مهارة الاتصال الفعال مع الاطراف الداخلية والخارجية.

– إجادة الاعمال المكتبية .

– روح القيادة .

٣- الخبرات:- خبرة في مجال إدارة الجمعيات التعاونية أو المؤسسات والمنشأت الخاصة.

– خبرة في مجال الاعمال التجارية والادارية .

٤- للسعود يين فقط.

٥- يجيد قيادة السيارة ويحمل رخصة سارية المفعول .

2 /المحاسب :-

١- المؤهل :- بكالوريوس محاسبة .

٢- المهارات المطلوبة :- إجادة استخدام برامج المايكروسوفت + برامج الحاسب ذات الصلة .

– إدارة فريق العمل

– تحمل ضغوط العمل .

– مهارات الاتصال الفعال مع الاطراف الداخلية والخارجية.

٣- الخبرات: – خبرة كافية مجال التخصص.

٤- الاولوية للسعوديين .

٥- يجيد قيادة السيارة ويحمل رخصة سارية المفعول .

3/ مهندس زراعي :-

١- المؤهل :- بكالوريوس هندسة زراعية .

٢- المهارات المطلوبة:- إجادة استخدام برامج المايكروسوفت + برامج الحاسب ذات الصلة .

– إدارة فريق العمل.

– تحمل ضغوط العمل.

– مهارات الاتصال الفعال مع الاطراف الداخلية والخارجية.

٣- الخبرات: – خبرة كافية في مجال العمل.

٤- الاولوية للسعوديين .

٥- يجيد قيادة السيارة ويحمل رخصة سارية المفعول .

4 /سائق شاحنه :-

١- يحمل رخصة قيادة.

٢- يجيد القراءة والكتابة.

٣- للسعوديين فقط .