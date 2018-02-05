شرطة الجوف تضبط مواطنين وراء سرقات المنازل والمحلات

سهو الهشال(صدى):

نجحت شرطة منطقة الجوف، في ضبط مواطنين بالعقد الثاني من العمر بعد ثبوت تورطهم بعدد من السرقات.

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن شرطة محافظة القريات تمكنت من ضبط مواطنين بالعقد الثاني من العمر بعد ثبوت تورطهم بعدد من السرقات ( منازل، محلات، اغنام)، كذلك قضايا إطلاق نار والاعتداء على ما دون النفس .

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن قوة المهمات والواجبات الخاصة، جهزت كمين وضبط الشخصين وإيقافهم وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وأوضح النومس، أن شرطة منطقة الجوف تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره والله الهادي لسواء السبيل .