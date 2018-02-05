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  3. سارة الودعاني تنصدم من معاملة الدكاترة في المستشفى

سارة الودعاني تنصدم من معاملة الدكاترة في المستشفى




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26456 ] نشر منذ 59 دقيقة

أصلآ هذا أسلوبها وطريقة تعاملها
مع الأطباء والمستشفيات
تو مانسينا يوم سوت مشكلة فمستشفى النور
وتصوير وصياح وظهور فقناة العربية
الحين محد بيصدقها
مهما سوت🤔

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