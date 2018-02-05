سارة الودعاني تنصدم من معاملة الدكاترة في المستشفى

الأحد 4
فبراير
أصلآ هذا أسلوبها وطريقة تعاملها
مع الأطباء والمستشفيات
تو مانسينا يوم سوت مشكلة فمستشفى النور
وتصوير وصياح وظهور فقناة العربية
الحين محد بيصدقها
مهما سوت🤔
طيب
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26456 ] نشر منذ 59 دقيقة
أصلآ هذا أسلوبها وطريقة تعاملها
مع الأطباء والمستشفيات
تو مانسينا يوم سوت مشكلة فمستشفى النور
وتصوير وصياح وظهور فقناة العربية
الحين محد بيصدقها
مهما سوت🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24219 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب