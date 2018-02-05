مرور الخبر يعاقب مخالفي الأنظمة بزيارة مصابي حوادث الطرق

عادل الحربي (صدى):

أصدرت إدارة مرور منطقة الخبر قرارًا ، بإحالة المخالفين للأنظمة المرورية ، ممن يرتكبون مخالفات الطرق التي تؤثر على السلامة العامة وتهدد أمن المواطنين ، لزيارة المصابين بالحوادث المرورية بمستشفى الملك فهد الجامعي في المنطقة .

وزارت مجموعة من المخالفين عددًا من المصابين المزمنين في المستشفى ، وذلك بحضور مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني ، ومدير مرور المنطقة العقيد جهاد بن محمد المجحد ، فضلًا عن عدد من ممثلي قسم الخدمة الاجتماعية بالمشفى .

وأشار ” الشهراني ” إلى أن هذه الخطوة تؤثر بشكل كبير على المخالف الذي يشاهد الإصابات عن قرب ، وهو ما يساهم إيجابيًا في تغيير سلوك مرتكبي المخالفات خاصةً من فئة الشباب لزيادة الوعي المروري لديهم .

ومن جانبه ، أوضح العقيد ” المجحد ” أن الزيارة تأتي امتدادًا للنتائج الإيجابية الملموسة والتي تحققت بفضل ما بدأت به إدارة المرور بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع مستشفى الملك فهد الجامعي وإدارة الشؤون الصحية بالمنطقة ، لإرسال أكبر عدد من المخالفين لمراكز إعادة التأهيل على مستوى كافة محافظات المنطقة ، حرصًا على مستخدمي الطرق وحماية للمخالفين من العودة لارتكاب المخالفات الخطرة التي تسبب وقوع الحوادث الجسيمة .

وفي سياق متصل ، أضاف الدكتور ياسر الجهني المدير الطبي ، أن المستشفى الجامعي استعد مبكرًا لاستقبال المخالفين وتحديد الدور الذي يرقد فيه مصابي الحوادث المرورية ، ليقوم الزوار من المخالفين بجولة على كافة المرضى لتقديم النصح والإرشاد لهم .