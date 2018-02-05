بالفيديو.. سيروتي يدهش جمهور الهلال في أول مباراة له

ماجد الأشرم(صدى):

اندهش جمهور نادي الهلال بتألق الأرجنتيني إيزكويل سيروتي في أول مباراة له بقميص النادي أمام الباطن، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري المحترفين.

وشارك إيزكويل سيروتي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة نادي الهلال والباطن بدلًا من فهد الرشيدي، حيث ظهر اللاعب الأرجنتيني بمستوى مميز للغاية خلال فترة لعبه.

وصنع إيزكويل سيروتي هدف نادي الهلال الثالث في مرمى الباطن الذي سجله سلمان الفرج، قبل أن يُحرز اللاعب الأرجنتيني هدف الزعيم الرابع في الدقيقة 90.

وواصل إيزكويل سيروتي تألقه في المباراة وصنع هدف نادي الهلال الرابع الذي سجله مختار فلاتة في الدقيقة 91، ليفوز الزعيم بخماسية مقابل هدف وحيد.