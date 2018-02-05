بالصور.. مباراة الأهلي والاتحاد الأعلى حضورا جماهيريا

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا ، لتصبح الأعلى في المسابقة المحلية هذا الموسم.

ونشر الحساب الدوري للمحترفين الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، صورًا من مباراة الأهلي والاتحاد المُقامة اليوم الأحد، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ” ملعب الجوهرة المشعة ” ، مؤكدة أن عدد الحضور بلغ 45.913 مشجعًا.

وتُشير نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد إلى التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور حوالي 30 دقيقة على الشوط الثاني، حيث لم تفلح محاولات لاعبي الراقي والعميد لهز الشباك حتى الآن، ويبدو أن نهاية اللقاء بدون أهداف هي النتيجة الأقرب.