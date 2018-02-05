زعيم كوريا الشمالية يلفت الأنظار بركوبه الحافلة ليلًا

بيونج يانج(صدى):

أثار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، الذهول ، بعدما شارك في التشغيل التجريبي لحافلة بالعاصمة بيونج يانج مع زوجته ري سول جو .

وحرص ” جونغ أون ” على تفقد الحافلة ليلًا ، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة ، وهو ما دفعه للقيام بأنشطته المحلية مساءاً .

ووفقًا لوسائل إعلام كورية ، فقد طاف الزعيم الكوري الشمالي حول المدينة في منتصف الليل وهو على متن الحافلة بعد زيارته لمصنع بيونج يانج للحافلات لتفقدها .

وأعرب كيم جونغ أون عن سعادته بهذه التجربة التي منحته شعور الراحة ، بعد تجربة حافلات ” ترولي باص ” ، موضحًا إعجابه بالمعايير التقنية التي زودت بها ، قائلًا ” إنها مريحة وموثوق بها من حيث الصدمات ، كما أن سرعتها جيدة ، وليس بها اهتزاز ولا تحدث ضجيجًا ” .