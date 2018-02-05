5 أطعمة تحمي من السرطان

متابعات(صدى):

تحتوي الخضروات والفواكه على صبغات طبيعية تعمل على صيانة خلايا الجسم من الأكسدة التي تسبب الأورام، وتسمّى: ” مضادات الأكسدة ” . لكن هذه الوظيفة لا تقتصر على الصبغات فقط، فهناك دهون أوميجا 3 التي توجد في الأسماك والمكسرات والتي تقلل الالتهابات والأكسدة المسببة للسرطان. إليك قائمة أكثر 10 أطعمة تقي من السرطان:

الكركم والفطر المشروم من وسائل الوقاية من السرطان البروكلي يحتوي البروكلي على نوع من الفلافونويد المضاد للأكسدة يساعد الخلايا على مقاومة السرطان. توجد مضادات الفلافونويد أيضاً في الشاي الأخضر، لكن وفقاً لدراسات عديدة يحمي البروكلي من سرطان المعدة والبروستاتا والمثانة والرئة.

وكل أنواع البقول مثل الفول والفاصوليا واللوبيا ذات العين السوداء تحتوي على عناصر تقي من سرطان البروستاتا.

وتحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، والتي يتم تنشيطها عند طهي الطماطم لتصبح عنصراً مضاداً لأنواع عديدة من السرطان.

وكل أنواع التوت الأسود والأحمر والأزرق تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب السرطان وتحمي الخلايا منه.

ويساعد الثوم على ضبط نسبة السكر بالدم، ومنع تأكسد الكولسترول وبالتالي حماية الشرايين من الجلطات. لكنه إلى جانب هذه الفوائد الهامة يحتوي على مضادات تمنع الورم السرطاني من النمو، وتقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي على وجه الخصوص.

مثل القمح الكامل الذي يُصنع منه الخبز، والأرز البني. هذه الحبوب غنية بالألياف التي تقلل خطر سرطان الجهاز الهضمي وخاصة الأمعاء والمستقيم.

ويحتوي الكركم على مادة الكركمين التي أظهرت دراسات أنها من أقوى العناصر الطبيعية في محاربة السرطان. وتعتمد علاجات بعض أنواع السرطان على تناول حبوب الكركم بجرعات مكثفة، وقد تبين فاعليتها في علاج سرطان الجلد والقولون.