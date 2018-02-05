بالصور.. بلدية حبونا تكثف جولاتها على المطاعم والبوفيهات

راشد آل شريه(صدى):

شنت بلدية محافظة حبونا بمنطقة نجران، جولات رقابية مكثفة على الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات والمطابخ بالمنطقة، ويأتي ذلك للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

وضبطت البلدية خلال الجولات الرقابية أطعمة مكشوفة تهدد صحة المستهلك والبعض منها منتهي الصلاحية؛ حيث اتخذت البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة قرارات جزائية وفقاً للوائح المعمول بها.

وتابع الجولات رئيس البلدية مانع العوف، مشدداً على إيقاع العقوبات على المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرونها وخصوصاً ما يتعلق بصحة المواطن.