شاهد.. شجار حاد بين ميسي ولاعب إسبانيول

نواف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة حادة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا ولاعب إسبانيول، في مباراة برشلونة وإسبانيول التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام لاعب إسبانيول بشد قميص ميسي مما تسبب في إضاعة الفرصة علي الأخير من إتمام اللعبة وربما في إحراز هدف لفريقة ، وبعدها قام بالاشتباك معه بالأيد حتي تدخل الزملاء في حل الاشتباك.

وشارك ميسي في مباراة اليوم كبديل في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي إنتهي بالتعادل 1 – 1، بعد أن فضل فالفيردي المدير الفني للبارسا إراحة البرغوث الأرجنتيني.