رابطة العالم الإسلامي تحذر من تصدير لحوم البقر البرازيلية المخالفة للشريعة

علي القحطاني (صدى):

وجهت رابطة العالم الإسلامي تحذيرًا لبعض المؤسسات والاتحادات التي تصدر لحوم البقر من البرازيل إلى عدد من الدول الإسلامية ، بعد رصد العديد من المخالفات في الآونة الأخيرة .

ومنحت الرابطة هذه المؤسسات مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها وتطبيق المعايير الشرعية والنظامية ، موضحة أبرز ملاحظات الفريق التي رصدت على هذه المؤسسات والاتحادات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وهي استخدام الطلق النافذ المسترجع القاتل للحيوان ، واستخدام الصعق الكهربائي القاتل .

وأحاطت رابطة العالم الإسلامي الجهات المختصة في عدد من الدول الإسلامية بمخالفات الاتحادات في تصدير لحوم الأبقار واستخدام شعار ” حلال ” ، على الرغم من كونها لا تذبح وفقًا للطريقة الشرعية .

وأعلنت الرابطة عبر ” تويتر ” ، رفضها لمنح شهادات حلال للمؤسسات التي تصدر لحوم الأبقار المخالفة ، بعد كشف تلاعبها ولجوئها لإصدار شهادات وهمية وشرائها لتمرير المخالفات ، متعهدة للجميع أنها لن تتهاون في كشف كل من يمارس الغش والخداع في موضوع الحلال بشكل عام وستقوم بواجبها الشرعي في هذا من منطلق رسالتها ومسؤليتها في عالمها الإسلامي وفق أحكام نظامها الأساسي .

ونوهت رابطة العالم الإسلامي إلى أنها ترحب بتلقي الاستفسارات أو أي تعاون فيما يتعلق بالحلال عبر الإيميل التالي : [email protected]