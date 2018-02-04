” الشريان ” يشترط مشاركة الشباب المبدعين لقبول الاعمال الدرامية برمضان

عادل الحربي(صدى):

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، إنه يشترط لقبول عرض الأعمال الدرامية والفنية، في شهر رمضان، إشراك المبدعين والمبدعات الشباب.

وأكد ” الشراين ” ، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع كافة قيادات الهيئة ومجموعة من الفنانين، ضرورة الاستعداد المبكر لأعمال شهر رمضان المبارك.

وناقش الشريان مع رؤساء الأقسام المختصة مستجدات الاتفاقيات التي عقدت مع مجموعة من المؤسسات الفنية، التي ستنتج الأعمال الجديدة للتلفزيون، وهي مسلسل ” بدون فلتر “، بطولة عبدالله السدحان ومحمد الطويان وسعد الفرج، ومسلسل ” شير تشات ” ، بطولة فايز المالكي وراشد الشمراني وحسن عسيري، وعمل ” خيمة العويد ” ، بطولة حبيب الحبيب، وعمل ” نصف الجبهة ” لخالد الفراج، والمسلسل العربي المشترك ” اختراق ” ، بطولة طلال السدر وعبدالمحسن النمر وقصي الخولي.