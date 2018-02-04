الربيعة يتفاعل مع تطبيق ” صحة ” على تويتر

نايف السالم(صدى):

تفاعل وزير الصحة، توفيق الربيعة مع الإعلان الخاص بوزارة الصحة عن تطبيق ” صحة ” عبر حسابه الرسمي بموقع “ تويتر ” ، حيث أعاد تغريده ” ريتويت ” معلقًا عليه : الآن في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة تستطيع مقابلة طبيب من جوالك وأنت في منزلك.

ويذكر أن وزارة الصحة، أطلقت اليوم الأحد، تطبيق “ صحة ” في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المناطق التي تم إطلاق التطبيق فيها سابقًا، موضحةً أنه سيتوفر قريبًا في جميع مناطق المملكة.

وتتلخص فكرة تطبيق صحة في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، ومن الواحدة ظهرًا إلى منتصف الليل خلال إجازة نهاية الأسبوع، حيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.