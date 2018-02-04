الربيعة يتفاعل مع تطبيق ” صحة ” على تويتر
تفاعل وزير الصحة، توفيق الربيعة مع الإعلان الخاص بوزارة الصحة عن تطبيق ” صحة ” عبر حسابه الرسمي بموقع “ تويتر ” ، حيث أعاد تغريده ” ريتويت ” معلقًا عليه : الآن في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة تستطيع مقابلة طبيب من جوالك وأنت في منزلك.
ويذكر أن وزارة الصحة، أطلقت اليوم الأحد، تطبيق “ صحة ” في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المناطق التي تم إطلاق التطبيق فيها سابقًا، موضحةً أنه سيتوفر قريبًا في جميع مناطق المملكة.
وتتلخص فكرة تطبيق صحة في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، ومن الواحدة ظهرًا إلى منتصف الليل خلال إجازة نهاية الأسبوع، حيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6243 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد هذا التطبيق انهالت عليه الشكاوي ما أقول غير الله يذكرك بالخير يادكتور حمد المانع الوزير السابق الذي سبب الرعب للأطباء ياتيهم بجولات سريه ومفاجئه اخر الليل متنكر ومتخفي بزي باكستاني ومرات سوداني حتى صار يحسب له الف الف مليون حساب وقام بطي قيد أطباء بعد ان وجدهم نائمين في عيادات الطوارئ والبعض الاخر يدخن ويشرب الشاهي والمريضين ينتظرون الدور حتى يسمح لهم بالدخول علىه اما انت يا الربيعه لا تهش ولا تنش نائم بالعسل بعض المراكز الصحيه لا يوجد بها ادويه منذ 6 ستهور والبعض الاخر لا يوجد طبيب اسنان وبع المستشفيات لا يوجد لديهم محلول الخاص بغسيل الكلى انفض الغبار وشمر عن ساعديك انت ورجال واتركوا مكاتبكم واعملو جولات على لمستشفياتوالمراكز الصحيه للاطلاع ولمعرفة النواقص من الادويه والاحتياجات وحللوا رواتبكم قال الله (( وقل اعملوا فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم