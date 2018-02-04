اندلاع حريق بمحرك طائرة جزائرية يثير ذعر الركاب

الجزائر(صدى):

اشتعل حريق بأحد محركات طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ، صباح اليوم الأحد ، بعد إقلاعها بنصف ساعة ، كانت متوجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت .

ووفقًا لوسائل إعلام جزائرية ، فقد عاش الركاب لحظات من الرعب بسبب الحريق ، حيث طلب طاقم الطائرة من الركاب أن يفعلوا أقنعة الأكسجين خوفًا من تسرب الدخان إلى الداخل .

واستمرت حالة التوتر ، حتى قرر الطاقم العودة إلى مطار هواري بومدين ، دون وقوع أي إصابات إثر الحادث .