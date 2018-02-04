بالفيديو والصور.. طفل يطلب قميص محمد صلاح في الأنفيلد

ماجد محمد(صدى):

قام طفل مشجع لنادي ليفربول، بالتواجد في مدرجات ملعب أنفيلد، والذي يقام عليه حاليا مباراة الفريق أمام نادي توتنهام، ورفع لافته يطلي فيها الحصول على قميص المحترف المصري محمد صلاح.

وأظهر مقطع الفيديو، ذهاب ” صلاح ” بعد أن قام بخلع قميصة إلي المدرج المتواجد به الطفل، وقام بإعطاء القميص للطفل وسط هتاف من الجمهور.

وكان محمد صلاح قد سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ويحتل الريدز، المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 50 نقطة.