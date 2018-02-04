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الهلال يعزز صدارته في ترتيب فرق الدوري بالجولة الـ20

الهلال يعزز صدارته في ترتيب فرق الدوري بالجولة الـ20
طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات اليوم الأحد من الجولة الـ20 ضمن لقاءات بطولة دوري المحترفين ، بفوز الهلال بخماسية على الباطن ، وتعادل الاتحاد سلبيًا مع الأهلي ، وفوز الفيحاء بثنائية نظيفة على القادسية ، بالإضافة إلى التعادل السلبي بين الرائد والشباب .

وفي نهاية جولات اليوم ، نجح الهلال في تعزيز صدارته ، حيث يحلق منفردًا في المركز الأول بـ42 نقطة في رصيده ، ليحتفظ الأهلي بـ38 نقطة فقط بالمركز الثاني ، ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 28 نقطة .

وحصد الشباب المركز السابع بـ26 نقطة في رصيده ، ليليه الفيحاء بـ26 نقطة في المركز الثامن ، ليحتل الباطن المرتبة العاشرة برصيد 21 نقطة ، فيما تحصد القادسية المركز الـ12 برصيد 17 نقطة ، ويتذيل الرائد القائمة برصيد 14 نقطة في المركز الرابع عشر من القائمة .

 

 


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