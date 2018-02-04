بالفيديو.. وصفة عائض القرني لعلاج المرض والحزن
قال الشيخ عائض القرني، إن الله أعطى وصفة طبية وشرعية لأمراض الهم والحزن، والفقر والدين.
وأوضح القرني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن من ينفذ هذه الوصفة الإلهية فيريح الله قلبه، مشيرًا إلى أنها تتمثل في قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24219 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله عليك يا شيخ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24219 ] نشر منذ 2 ساعتين
صدقت يا. القرني صدقت