بالفيديو.. وصفة عائض القرني لعلاج المرض والحزن

عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ عائض القرني، إن الله أعطى وصفة طبية وشرعية لأمراض الهم والحزن، والفقر والدين.

وأوضح القرني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن من ينفذ هذه الوصفة الإلهية فيريح الله قلبه، مشيرًا إلى أنها تتمثل في قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.