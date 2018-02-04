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بالفيديو.. وصفة عائض القرني لعلاج المرض والحزن

بالفيديو.. وصفة عائض القرني لعلاج المرض والحزن
عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ عائض القرني، إن الله أعطى وصفة طبية وشرعية لأمراض الهم والحزن، والفقر والدين.

وأوضح القرني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن من ينفذ هذه الوصفة الإلهية فيريح الله قلبه، مشيرًا إلى أنها تتمثل في قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}.


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