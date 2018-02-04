بالصور.. افتتاح أول محطة وقود صديقة للبيئة في الرياض

عادل الحربي (صدى):

افتتح اليوم الأحد، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشئون الفنية رئيس لجنة تأهيل محطات الوقود، المهندس إبراهيم بن عبدالله الحميدان، أول محطة وقود متطورة صديقة للبيئة تطبّق اللوائح والمعايير البلدية، وذلك بالصناعية الثانية بمدينة الرياض على طريق الخرج.

وتتبع المحطة النموذجية الجديدة شركة بترول الإمارات الوطنية ” اينوك ” ، وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تتبناه الوزارة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية داخل وخارج المدن.

وتقع المحطة على مساحة (16000) متر مربع، وتضم متجر تجزئة يشمل مجموعة منتجات عضوية ومستوردة، ومطعمين بنظام الطلب من السيارة، وماكينات سحب النقود (صرّافات)، ومُصلى، ومتجر برونتو، وساحة مطاعم، بالإضافة إلى مسجد، ودورات مياه، وجميعها مطابقة للوائح والمواصفات والمعايير البلدية.