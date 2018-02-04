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تفاصيل جديدة حول واقعة الفتاة الراقصة بالقرية التراثية في جازان

تفاصيل جديدة حول واقعة الفتاة الراقصة بالقرية التراثية في جازان
تركي السالم(صدى):

أكد مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بجازان رستم الكبيسي ، إن الفتاة التي قامت بالرقص مع فرقة للفنون الشعبية بالقرية التراثية ، هي طفلة تبلغ 11 عامًا ، موضحًا إنها كانت فقرة خاصة وليست عامة .

وكشف ” الكبيسي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، اليوم الأحد ، إنه تم وقف المتعهد الذي نظم الفعالية ، عن ممارسة نشاطه داخل القرية ، قائلًا ” موقفه كان غير مسؤولًا ، ولن نسمح بأن نظهر بهذا الشكل الغير لائق في مجتمع محافظ ” .

وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث بالمنطقة ، إنه تم التحقق من عمر الفتاة ، حيث أن طولها ونوعية الملابس أظهرتها بعمر أكبر من الحقيقة ، مستهجنًا إقامة مثل هذه الفقرات بغض النظر عن عمر الفتاة .

ولفت الكبيسي إلى أن هذه الفقرة كان الهدف منها تكريم الفتاة على المستوى الفني ، ولكن لم يكن موافقًا على أن تظهر بهذا الشكل ولم يسمح لمنظم الحفل بإقامة مثل هذه الفقرات داخل القرية .

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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 2 ساعتين

عجيبين وربي اهي عمرها ١١ سنه وطولها طول الرجال والحريم اجل البنات الصغار اللي وراها اعمارهم حول السنتين هااا😏😏

الله يحفظنا ويستر علينابس❤️

[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 2 ساعتين

كل هاذي و11سنه بس

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين

بل صادق حدث العاقل بماء يعقل

[ عدد التعليقات: 7949 ] نشر منذ 1 ساعة

أجَـــل طفلة تبلغ 11 عامًا ،؟؟، ـــ إحلِـــف وحِــنا نِصَـدِقَــك .🧒🍼🎈🤨🙈🙊.

[ عدد التعليقات: 6528 ] نشر منذ 1 ساعة

كل مخالف للانظمة لابد من معاقبته اجتهاد خاطئ حتى لو كانت مجرد طفلة

[ عدد التعليقات: 1492 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههه طيب🎈🎈🚀🚀🙈😳

[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا ذا عمرها فهي طفله بعضهن اكبر من عمرها في الطول لو كبيره كان تستحي ولاتراقص

[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 53 دقيقة

رستم عنده خلل بالسستم كل هذا وعمرها 11 سنة(●__●)

[ عدد التعليقات: 7949 ] نشر منذ 42 دقيقة

شِفــتي كيـــف يخيـتي ــ ام البنات💔 ــ .🌼.
.
صِــــــواريــــــخ يآآآ رُســـــــــــتُم هِـــــــــــنا .🚀🚀 .. صِـــ🚀ــــواريــ🚀ـــخ ..🙄🧐🤨🤔.

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله اكبر عليك طفله هههههههههه

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