تفاصيل جديدة حول واقعة الفتاة الراقصة بالقرية التراثية في جازان

تركي السالم(صدى):

أكد مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بجازان رستم الكبيسي ، إن الفتاة التي قامت بالرقص مع فرقة للفنون الشعبية بالقرية التراثية ، هي طفلة تبلغ 11 عامًا ، موضحًا إنها كانت فقرة خاصة وليست عامة .

وكشف ” الكبيسي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، اليوم الأحد ، إنه تم وقف المتعهد الذي نظم الفعالية ، عن ممارسة نشاطه داخل القرية ، قائلًا ” موقفه كان غير مسؤولًا ، ولن نسمح بأن نظهر بهذا الشكل الغير لائق في مجتمع محافظ ” .

وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث بالمنطقة ، إنه تم التحقق من عمر الفتاة ، حيث أن طولها ونوعية الملابس أظهرتها بعمر أكبر من الحقيقة ، مستهجنًا إقامة مثل هذه الفقرات بغض النظر عن عمر الفتاة .

ولفت الكبيسي إلى أن هذه الفقرة كان الهدف منها تكريم الفتاة على المستوى الفني ، ولكن لم يكن موافقًا على أن تظهر بهذا الشكل ولم يسمح لمنظم الحفل بإقامة مثل هذه الفقرات داخل القرية .

اقرأ ايضا: السياحة: ايقاف مسؤول الاحتفالات في القرية التراثية بجازان