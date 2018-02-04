تفاصيل جديدة حول واقعة الفتاة الراقصة بالقرية التراثية في جازان
أكد مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بجازان رستم الكبيسي ، إن الفتاة التي قامت بالرقص مع فرقة للفنون الشعبية بالقرية التراثية ، هي طفلة تبلغ 11 عامًا ، موضحًا إنها كانت فقرة خاصة وليست عامة .
وكشف ” الكبيسي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، اليوم الأحد ، إنه تم وقف المتعهد الذي نظم الفعالية ، عن ممارسة نشاطه داخل القرية ، قائلًا ” موقفه كان غير مسؤولًا ، ولن نسمح بأن نظهر بهذا الشكل الغير لائق في مجتمع محافظ ” .
وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث بالمنطقة ، إنه تم التحقق من عمر الفتاة ، حيث أن طولها ونوعية الملابس أظهرتها بعمر أكبر من الحقيقة ، مستهجنًا إقامة مثل هذه الفقرات بغض النظر عن عمر الفتاة .
ولفت الكبيسي إلى أن هذه الفقرة كان الهدف منها تكريم الفتاة على المستوى الفني ، ولكن لم يكن موافقًا على أن تظهر بهذا الشكل ولم يسمح لمنظم الحفل بإقامة مثل هذه الفقرات داخل القرية .
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متصدرلاتكلمني[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
دوس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42263 ] نشر منذ 2 ساعتين
رفقع يامرقع ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1196 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجيبين وربي اهي عمرها ١١ سنه وطولها طول الرجال والحريم اجل البنات الصغار اللي وراها اعمارهم حول السنتين هااا😏😏
الله يحفظنا ويستر علينابس❤️
algernaas4[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل هاذي و11سنه بس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24219 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
مطلق[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 2 ساعتين
بل صادق حدث العاقل بماء يعقل
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6243 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه هين يالضبان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7949 ] نشر منذ 1 ساعة
أجَـــل طفلة تبلغ 11 عامًا ،؟؟، ـــ إحلِـــف وحِــنا نِصَـدِقَــك .🧒🍼🎈🤨🙈🙊.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6528 ] نشر منذ 1 ساعة
كل مخالف للانظمة لابد من معاقبته اجتهاد خاطئ حتى لو كانت مجرد طفلة
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1492 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه طيب🎈🎈🚀🚀🙈😳
المر[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا ذا عمرها فهي طفله بعضهن اكبر من عمرها في الطول لو كبيره كان تستحي ولاتراقص
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26456 ] نشر منذ 59 دقيقة
ههههههه هههههههههه
وش شايفنا يارستم
بزارين ولاهنود
تلعب على مين أنت
ليتك ساكت😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26456 ] نشر منذ 58 دقيقة
لتكون طفلة دينصور وحن مندري🤔
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 53 دقيقة
رستم عنده خلل بالسستم كل هذا وعمرها 11 سنة(●__●)
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24219 ] نشر منذ 50 دقيقة
مو اول حاله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7949 ] نشر منذ 42 دقيقة
شِفــتي كيـــف يخيـتي ــ ام البنات💔 ــ .🌼.
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صِــــــواريــــــخ يآآآ رُســـــــــــتُم هِـــــــــــنا .🚀🚀 .. صِـــ🚀ــــواريــ🚀ـــخ ..🙄🧐🤨🤔.
نوره التميمي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله اكبر عليك طفله هههههههههه