الحكومة الروسية تتكتم على هوية الطيار القتيل في سوريا

موسكو(صدى):

قالت مصادر إعلامية : لا زالت الحكومة الروسية تتكتم على هوية الطيار الروسي القتيل في سوريا، بعدما أسقطت فصائل سورية طائرته في محافظة إدلب، أمس السبت.

ونشر موقع روسي صورا يعتقد أنها للطيار الروسي القتيل، وعلى الرغم من أن مواقع كثيرة نشرت صوراً ووثائق كانت بحوزة الطيار القتيل، وأظهرت أن اسمه هو الرائد رومان فيليبوف، ومنها مصادر روسية، إلا أن التضارب في المعلومات حول هويته التفصيلية، لا يزال سيد الموقف، بسبب أن جثة الطيار القتيل لا تزال بيد الجهة التي قامت بإسقاط طائرته، كما يرجح محللون.

وكانت مصادر روسية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت في معلومات مفاجئة، أن الطيار القتيل هو من منطقة القرم التي كانت جزءا من الأراضي الأوكرانية قبل أن تضمّها موسكو إلى الاتحاد الروسي.