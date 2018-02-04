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  3. بالصور.. مستشفى الدلم يقيم معرض للتوعية بالسرطان بمشاركة مكتب الإشراف

بالصور.. مستشفى الدلم يقيم معرض للتوعية بالسرطان بمشاركة مكتب الإشراف

بالصور.. مستشفى الدلم يقيم معرض للتوعية بالسرطان بمشاركة مكتب الإشراف
علي القحطاني(صدى):

بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ، نظم مكتب الإشراف الصحي بالمحافظة معرضا توعويا في المستشفى للتوعية بمرض السرطان .

وافتتح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الدلم المعرض المصاحب للفعالية ، واستمع لشرح مفصل من الكادر الطبي المصاحب عن أهداف المعرض ، الذي احتوى على منشورات تثقيفية حول السرطان وماهيته و أسبابه وطرق الوقاية.

وفي نهاية الفعالية ذكر الدكتور الدخيني أن هذا المعرض أقيم بناءاً على توجيهات مقام الوزارة بتفعيل الأيام الصحية العالمية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى مرضى السرطان و أسرهم، مشددا على أهمية الوقاية منه و ضرورة إجراء الكشف المبكر للأورام السرطانية في المراكز والمستشفيات المتخصصة .


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