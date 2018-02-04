بالصور.. مستشفى الدلم يقيم معرض للتوعية بالسرطان بمشاركة مكتب الإشراف

علي القحطاني(صدى):

بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ، نظم مكتب الإشراف الصحي بالمحافظة معرضا توعويا في المستشفى للتوعية بمرض السرطان .

وافتتح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الدلم المعرض المصاحب للفعالية ، واستمع لشرح مفصل من الكادر الطبي المصاحب عن أهداف المعرض ، الذي احتوى على منشورات تثقيفية حول السرطان وماهيته و أسبابه وطرق الوقاية.

وفي نهاية الفعالية ذكر الدكتور الدخيني أن هذا المعرض أقيم بناءاً على توجيهات مقام الوزارة بتفعيل الأيام الصحية العالمية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى مرضى السرطان و أسرهم، مشددا على أهمية الوقاية منه و ضرورة إجراء الكشف المبكر للأورام السرطانية في المراكز والمستشفيات المتخصصة .