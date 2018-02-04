أمانة الحدود الشمالية تغلق 5 محلات تجارية مخالفة

سعيد العجل(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز بن عبدي العنزي، أن أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً بوكالة الخدمات (رقابة الأسواق )، واصلت جولاتها المسائية مساء هذا اليوم الأحد، على المحال التجارية.

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 5 محال تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية، كما أزالت عددًا من المباسط العشوائية، منوهًا بأن أمانة منطقة الحدود الشمالية مستمرة في جولاتها الرقابية؛ وسوف تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية، بأن لا مجال لتهاون مع المخالفين.