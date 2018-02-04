أطلاق أول منصة إلكترونية عربية لإثراء المحتوى الإعلامي والفكري

سعيد العجل(صدى):

دشنت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيس مجاس إدارة جمعية الغد للشباب وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور / توفيق الربيعة ومعالي مدير مكتب ولي العهد أمين عام مؤسسة مسك الخيرية / بدر العساكر وعدد من أصحاب المعالي والمهتمين والمختصين أول منصة الكترونية عربية لإثراء المحتوى الإعلامي والفكري لتعزيز القيم وذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى القيم الأول المنعقد في العاصمة الرياض .

حيث بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية لسمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي أكدت فيه أن الملتقى جاء امتداد لرسالة الانسان في الأرض لتعميرها وأن القيم هي الأرض الخصبة ، التي يتواصل عبرها الإنسان بالمعرفة والتعلم والخبرات , وأن مركز القيم هو أحد برامج رعاية الشباب التي تدعمه جمعية الغد للشباب لتعزيز القيم في المجتمع ودعمها ,ثم القت الأستاذة ديمه آل الشيخ مديرة مركز الغد للقيم أشارت فيها الى فلسفة القيم والتي ترتكز على تمكين الأفراد من القيم والثقافة الموجهة ومعالجة الاتجاهات التي تحد من رؤية الاستراتيجية المشتركة .

عقب ذلك القت الأستاذة رانيا الشريف كلمة عن قيم الأفراد مبينةً أنه قد يتساءل البعض عن القيم ، فتصرفات الفرد هي التي تعكس القيم على مستند كثير من الدراسات ، فالقيم هي الدافع للسلوك وهي طريقة مختزلة لتحديد الدوافع ، وذلك في عرض مرئي يشرح هذه القيم .

بعد ذلك بدأت جلسة الملتقى بين المتحدثون عن القيم والمؤسسات بمشاركة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة ، ومعالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري رئيس مجلس إدارة شركة داراثان للبناء الفكري والدراسات الإنسانية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب ، وسعادة الدكتور المهندس خالد بن حسين البياري الرئيس التنفيذي لشركة STC ، والدكتور عبد الرحمن بن سعد الضجعي الرئيس التنفيذي لشركة علم ، مع المحاور الأستاذ مروان بن محمود الجهني .

وفي ختام الملتقى تم اعلان اختيار 8 سفراء لمركز القيم , ثم تكريم الجهات الراعية للملتقى .

على هامش الملتقى أكدت الأستاذة ديمة عبد العزيز آل الشيخ مديرة مركز القيم بجمعية الغد للشباب إلى أن المنصة تهدف الى رفع الوعي بالقيم والتعريف بالقًيمة مع ضرورة زيادة المحتوى العربي المتخصص بالقيم موضحة أنها تعد اول منصة عربية إلكترونيه لبناء وتفعيل القيم، تسعى الى استقطاب المعلمين والتربويين وذوي الاختصاص في مجال القيم كذلك تقديم خدماتها للأطفال وذويهم وأفراد المجتمع.

وأضافت آل الشيخ أن منصة القيم تم تصنيفها على المحتوى (مقروء مسموع _مرئي _تفاعلي) كما تم اختيار القيم الثلاث الأولى (الاحترام – الانتماء التسامح) كنتيجة بعد دراسة القيم للمواطن السعودي التي قام بها مركز الغد للقيم وسيتم بعدها اختيار قيم أخرى حسب جدول زمني محدد.

وستعمل جميع هذه المحتويات على زيادة الوعي بالقيم، ومساعدة الشباب في غرس أهم القيم الدينية والمجتمعية الإيجابية لديهم، ودفع الأفكار والسلوكيات السلبية المؤثرة، بالإضافة الى تحفيز التفكير الإيجابي لدى أفراد المجتمع واكتشاف قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم وابداعاتهم.

وأشارت آل الشيخ إلى أن منصة القيم استعانت بمؤسسات محلية وتجارب عالمية وفق أحدث الأساليب العلمية والتربوية والتكنولوجية لتحقيق الأهداف الخاصة للمنصة، كما تسعى المنصة للتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لرفع كفاءة وأداء موظفيها من خلال القيم.