طيران التحالف يشن غارات على مواقع المليشيا في البيضاء

فهمي محمد(صدى):

شن طيران التحالف العربي اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت موقع مدفعية مليشيا الحوثي الانقلابية غرب مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري، إن طيران تحالف دعم الشرعية شن غارات جوية على موقع المليشيا الحوثية في منطقة المسوح غرب مديرية بناطع اسفرت عن تدمير مدفعية المليشيا التي كانت تستهدف القرى كما تم تدمير اسلحة ومعدات عسكرية المليشيا.

وأحبط الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة تسلل عدد من عناصر المليشيا الى مواقع الجيش في منطقة الكتاف في اعشار بمديرية ناطع، واسفر الهجوم عن مقتل وجرح أربعة من المليشيا فيما تم اسر مسلحان.