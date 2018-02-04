باكستان تعتقل 4 من المتورطين في حادث غرق قارب قبالة ليبيا

إسلام آباد(صدى):

اعتقلت السلطات الباكستانية أربعة من المهربين المتورطين في حادث القارب الذي غرق مؤخرًا قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية، وعلى متنه 90 مهاجرًا بينهم 32 باكستانيًا لقوا مصرعهم.

وأوضح مسؤولون بوكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية اليوم أن الأشخاص الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم، كانوا على ارتباط بعمليّات تهريب البشر، والهجرة غير القانونية إلى ليبيا، دون إعطاء تفاصيل أكثر عن هويتهم ومكان توقيفهم.

من جهة أخرى أوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن السلطات الباكستانية تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على إنهاء الترتيبات اللازمة لإعادة جثث الباكستانيين الذين غرقوا في الحادث.