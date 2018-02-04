الأهلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد
انتهى لقاء النادي الأهلي بنظيره الاتحاد خلال مباراة اليوم الأحد ، بالتعادل السلبي بلا أهداف لكلا الفريقين ، خلال مواجهات الجولة الـ20 من دوري المحترفين .
وبهذا التعادل يحتفظ الأهلي بـ37 نقطة في رصيده ، محتلًا بها المركز الثاني ، وبفارق 10 نقاط ، يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 27 نقطة .
القرشي[ عدد التعليقات: 2148 ] نشر منذ 23 دقيقة
حبايب خلاص والقادم اجمل للفريقين إن شاء الله .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 18 دقيقة
حبايب يا حبايب
alfahd42[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 18 دقيقة
نوم هنيء لاهل جده
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7091 ] نشر منذ 9 دقائق
تعادل بطعم الخساره للآهلاويه👍☺😈