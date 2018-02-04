الأهلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

انتهى لقاء النادي الأهلي بنظيره الاتحاد خلال مباراة اليوم الأحد ، بالتعادل السلبي بلا أهداف لكلا الفريقين ، خلال مواجهات الجولة الـ20 من دوري المحترفين .

وبهذا التعادل يحتفظ الأهلي بـ37 نقطة في رصيده ، محتلًا بها المركز الثاني ، وبفارق 10 نقاط ، يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 27 نقطة .