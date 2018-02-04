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الأهلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد

الأهلي يتعادل سلبيًا مع الاتحاد
ماجد محمد(صدى):

انتهى لقاء النادي الأهلي بنظيره الاتحاد خلال مباراة اليوم الأحد ، بالتعادل السلبي بلا أهداف لكلا الفريقين ، خلال مواجهات الجولة الـ20 من دوري المحترفين .

وبهذا التعادل يحتفظ الأهلي بـ37 نقطة في رصيده ، محتلًا بها المركز الثاني ، وبفارق 10 نقاط ، يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 27 نقطة .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2148 ] نشر منذ 23 دقيقة

حبايب خلاص والقادم اجمل للفريقين إن شاء الله .

[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 18 دقيقة

حبايب يا حبايب

[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 18 دقيقة

نوم هنيء لاهل جده

[ عدد التعليقات: 7091 ] نشر منذ 9 دقائق

تعادل بطعم الخساره للآهلاويه👍☺😈

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