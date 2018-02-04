برشلونة يعزز صدارته بالتعادل الإيجابي مع إسبانيول

نواف السالم(صدى):

نجح فريق برشلونة في الحفاظ على سجله نظيفًا بلا هزائم خلال الليغا ، بعدما حقق تعادلًا إيجابيًا بهدف لمثله مع إسبانيول في ديربي كتالونيا الذي أقيم اليوم الأحد ، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني .

وافتتح جيرارد مورينو باب تسجيل الأهداف لإسبانيول في الدقيقة الـ 66 من الشوط الثاني ، ليحاول لاعبو البرسا اللحاق بركب التعادل أمام الفريق وهو ما نجحوا في تحقيقه بفضل جيرارد بيكيه في الدقيقة الـ 82 من المباراة .

وبهذا التعادل يقتنص برشلونة نقطة إضافية في رصيده من إسبانيول ، حيث ترتفع نقاطه التي عززت صدارته إلى 58 نقطة ، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يستضيف فالنسيا الليلة ، فيما يحتفظ إسبانيول بالمركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة فقط .