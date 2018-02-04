بالصور.. جمعية عناية تُنظم فعالية اليوم العالمي للسرطان بالرياض غاليري

رشاد اسكندراني(صدى):

نظمت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) فعالية اليوم العالمي للسرطان في أسواق الرياض غاليري وسط حضور وتفاعل كثيف من قبل مرتادي السوق، والمتعافين من مرض السرطان، وقد اشتملت الفعالية على التعريف بأنواع أمراض السرطان والوقاية منها، والتغذية المتوازنة، وركن لرسوم تعابير الوجه للأطفال .

وقال المدير العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أن هذه الفعالية تأتي ضمن المسار التوعوي للجمعية لتوعية المجتمع وتثقيفه صحياً، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية في الرابع من فبراير من كل عام وهو حدث عالمي يهدف إلى مكافحة السرطان على مستوى العالم، وقد خصص شعار (نحن نستطيع ..أنا استطيع) لفعالية هذا العام.

وأضاف المطيري أن الهدف من اختيار هذا الشعار هو ـ كما صرحت منظمة الصحة العالمية ـ نشر رسالة لكل المجتمع العالمي سواء المصابين وغير المصابين بأنه ” يستطيع ” المساعدة ودعم محاربة المرض تحت شعار ” نحن نستطيع “.

وتابع المطيري حديثه: انطلاقا ً من هذا الشعار تسعى الجمعية إلى تثقيف وتوعية أفراد المجتمع بأمراض السرطان وطرق الوقاية منها، وكذلك غرس المواقف الإيجابية نحو مكافحة السرطان على مستوى الأفراد والمجتمع، وأيضاً بيان أن الحلول ممكنة ومتوفرة، وبإمكاننا كأفراد أو مؤسسات مجتمعية تقديم وسائل الدعم والتوعية للوقاية من السرطان.

ومن جهته شكر مدير إدارة التطوع الأستاذ نواف بن سهاج العتيبي أسواق رياض غاليري على تعاونها في إنجاح الفعالية مؤكداً ان الفعالية وجدت أقبالاً واسعاً من جمهور السوق، مبينا أن الفعالية اشتملت على معرض توعوي، وتقديم عروض فنية وركن للأطفال كما تم توزيع مطوية تعريفية عن مرض السرطان وكيفية الوقاية منه.