ليفربول وتوتنهام يتعادلان إيجابيًا

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق ليفربول في تحقيق التعادل الإيجابي مع نظيره توتنهام بهدفين لكل فريق ، خلال لقاء اليوم الأحد ، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسدد هدفي ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح في الدقائق الـ 3 من بداية الشوط الأول ، والدقيقة الـ 90+1 من نهاية المباراة .

فيما سجل فيكتور وانياما هدف توتنهام الأول في الدقيقة الـ 80 من المباراة ، ليحقق هاري كين التعادل بين الفريقين في اللحظات الأخيرة من المباراة بالدقيقة الـ 90+5 من ضربة جزاء .