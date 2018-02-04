حساب المواطن يتيح إمكانية إضافة المولود بالبرنامج

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على إمكانية إضافة المولود كتابع للمستفيدين في البرنامج ، من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمواطن عبر البوابة الإلكترونية وإضافته كتابع .

وكان البرنامج قد أدرج مكافآت الأئمة والمؤذنين ضمن بيانات الدخل التي يتم الإفصاح عنها ، في حال تم التسجيل في البرنامج للمرة الأولى .