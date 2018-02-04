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حساب المواطن يتيح إمكانية إضافة المولود بالبرنامج

حساب المواطن يتيح إمكانية إضافة المولود بالبرنامج
نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على إمكانية إضافة المولود كتابع للمستفيدين في البرنامج ، من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمواطن عبر البوابة الإلكترونية وإضافته كتابع .

وكان البرنامج قد أدرج مكافآت الأئمة والمؤذنين ضمن بيانات الدخل التي يتم الإفصاح عنها ، في حال تم التسجيل في البرنامج للمرة الأولى .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 20 دقيقة

مدري ليه ماهضمته ذا الحساب

[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 19 دقيقة

كل ماتفتح الموقع يقول كمل البيانات مطلوبه

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