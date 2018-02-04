حساب المواطن يتيح إمكانية إضافة المولود بالبرنامج
أكد برنامج حساب المواطن على إمكانية إضافة المولود كتابع للمستفيدين في البرنامج ، من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمواطن عبر البوابة الإلكترونية وإضافته كتابع .
وكان البرنامج قد أدرج مكافآت الأئمة والمؤذنين ضمن بيانات الدخل التي يتم الإفصاح عنها ، في حال تم التسجيل في البرنامج للمرة الأولى .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 20 دقيقة
مدري ليه ماهضمته ذا الحساب
alfahd42[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 19 دقيقة
كل ماتفتح الموقع يقول كمل البيانات مطلوبه