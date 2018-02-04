بالصور.. بلدية غرب الدمام تضبط 6 شاحنات في موقع لنهل الرمال

عادل الحربي(صدى):

تستمر بلدية غرب الدمام في عمليات ضبط ” نهل الرمال ” ، وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك.

وكشفت بلدية غرب الدمام، ممثلة بإدارة الفترة المسائية وبالتعاون مع أمن الطرق، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط 6 شاحنات مخالفه تقوم بنهل الرمال وتجريف التربة على طريق مجلس التعاون ” ابوحدرية ” .

وأوضحت البلدية، أنه تم القبض على المخالفين وإيداع معداتهم وآلياتهم الحجز، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لاستدعاء ملاك تلك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكدت البلدية، أن عملية الضبط تأتي ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها؛ لضبط مخالفي نهل الرمال، كما أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بضبط عدد من المخالفين في عدد من المواقع في منطقة غرب الدمام.