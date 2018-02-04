انطلاق فريق ” روح ” التطوعي الخاص بلجنة التنمية الاجتماعية بالرياض

تركية البدر(صدى):

اطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحيي بدر والشفا فريق (روح) التطوعي والذي يعتبر من اكبر الفرق التطوعية في جنوب العاصمة الرياض باكثر من 250 متطوع ومتطوعه للقيام بالاعمال التطوعية في شتي المجالات والتخصصات.

صرح بذلك الاستاذ صالح بن مبارك ال شايع رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحيي بدر والشفا، موضحا بان هذا الفريق سيلقي الاهتمام الكبير من رئيس واعضاء مجلس الادارة، منوها بان هذه الانطلاقة تأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع وجذب المتطوعين، للمساهمة في بث روح العمل التطوعي والاجتماعي المنظم لكافة شرائح المجتمع، حيث أكد ال شايع بأن هذا الفريق سيعمل لمساندة اللجنة في اعمالها وفق خطط وبرامج وانشطة مدروسة ومعتمدة، للنهوض بالعمل التنموي في مملكتنا الغالية، وسيتم رصد هذا الفريق واعضائه والفرق القادمة لاحقا بمنصة الفرق التطوعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما أكد الاستاذ فواز بن سليمان الحربي، عضو مجلس الادارة المشرف العام علي التطوع والفرق التطوعية باللجنة بأن هذه الانطلاقة لفريق (روح) التطوعي ستكون النواة لفرق تطوعية قادمة باذن الله، تستهدف شباب وفتيات الحي والاحياء المجاورة، لتقديم برامج وانشطة نوعية، وفق افضل الطرق والاساليب، وسنعمل سويا لتسخير الطاقات والجهود لخدمة المجتمع من خلال هذه الفرق، حيث دعى لمن يرغب بالانضمام لهذا الفريق او انشاء فرق تطوعية متخصصة بالتواصل مع ادارة اللجنة، لاستكمال المتطلبات النظامية وتسجيل اسمه ضمن المتطوعين.

من جانبه اكدت قائدة الفريق وصاحبة المبادرة بانشاء فريق (روح) التطوعي الاستاذه مريم الغزواني، باننا عملنا جاهدين خلال الفترة الماضية لتأسيس فريق تطوعي منظم يخدم جميع ابناء المجتمع بمختلف شرائحه، مؤكدة بان خدم الوطن عبر التطوع المنظم وتحت مظلة رسمية، لتقديم برامج وانشطة معتمدة من الجهات ذات الاختصاص هو من اولويات عملنا بالفريق، واختتمت قولها بالشكر والتقدير للجنة التنمية الاجتماعية بحي بدر والشفا لما لقيته من ترحيب وحفاوة بمبادرتنا لانشاء هذا الفريق الذي سيعتبر انموذجا للعمل التطوعي باذن الله.