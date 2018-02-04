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الاستعداد لإعلان الجدولة الزمنية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها

الاستعداد لإعلان الجدولة الزمنية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها
سعيد العجل(صدى):

تستعد وزارة الخدمة المدنية للإعلان عن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية خلال الأسبوعين المقبلين ، وذلك للعام المالي الحالي 1439 – 1440 هـ ، للوظا بداية من المرتبة العاشرة فما دون ، من سلم الموظفين العام ، وما يعادلها من الوظائف في السلالم الأخرى للجهات الغير ممكنة من شغل وظائفها .

ومن المتوقع أن تخلو الجدولة الزمنية من الوظائف التعليمية والصحية الخاصة بوزارتي التعليم والصحة ، بعد إقرار منح عدد من الوزارات صلاحيات تمكنها من شغل الوظائف الشاغرة ، التي تم اعتمادها ضمن الميزانية للمرتبة العاشرة فما دون .

وتتضمن الوزارات التي تمتلك هذه الصلاحية وفقًا للمعلومات الأولية ، الصحة والتعليم والنقل والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات ، بالإضافة إلى ديوان المراقبة وديوان المظالم ، فضلًا عن الوزارات التي منحت سابقًا هذه الصلاحية مثل وزارة العدل .

ووضعت الخدمة المدنية ، ضوابط نظامية يجب اتباعها لتطبيق الصلاحيات الممنوحة للوزارات المختلفة ، من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية ، وتحديد شروط شغل الوظائف وفقًا للمؤهلات المحددة لها بحسب ما ورد في دليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية ، بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .

 


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