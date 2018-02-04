بدون تأشير.. سافر إلى روسيا لمشاهدة كأس العالم

نواف السالم(صدى):

اعتمدت السلطات الروسيه قانون يسمح بدخول الأجانب لحضور مباريات كأس العالم بروسيا، والتي تنطلق 14 يونيو هذا العام بتقديم تذكرة حضور إحدى مباريات البطولة.

سيُسمح القانون بدخول كل الأجانب الحاملين لتذكرة إحدى المباريات والهوية الشخصية الإلكترونية بالإضافة بالطبع لجواز السفر إلى ما قبل انطلاق البطولة بـ 72 ساعة أي حتى تاريخ 11 يونيو 2018 وتمتد فترة الإقامة إلى نهاية مباريات البطولة على أن يتم استلام بطاقه الهوية الإلكترونية من كاونترات مخصصة بالمطارات بروسيا وعدد كبير من المقرات والفنادق داخل روسيا .

يذكر أن المنتخب الوطني سيكون أول منتخب عربي يلعب مباراة الافتتاح؛ حيث وضعته القرعة في مواجهة المنتخب الروسي المستضيف، وذلك في يوم الخميس 14 يونيو 2018 على إستاد لوزيهنكي بروسيا.