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إسرائيل تؤجل محاكمة عهد التميمي إلى 13 فبراير

إسرائيل تؤجل محاكمة عهد التميمي إلى 13 فبراير
القدس(صدى):

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية قرارًا اليوم الأحد ، بتأجيل محاكمة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي حتى 13 فبراير الجاري .

وكان من المفترض أن تمثل ” التميمي ” أمام القضاء منذ 31 يناير الماضي مع والدتها مريم ، إلا أنه تقرر تأجيل الجلسة حتى السادس من نوفمبر الحالي ، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى للثالث عشر من نفس الشهر .

يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية وجهت 12 تهمة للفلسطينية المعتقلة ، تفيد بضربها لجنديين ، بالإضافة إلى 5 حوادث أخرى تتضمن التحريض والتهديد ورشق الحجارة .

 


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