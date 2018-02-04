إسرائيل تؤجل محاكمة عهد التميمي إلى 13 فبراير

القدس(صدى):

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية قرارًا اليوم الأحد ، بتأجيل محاكمة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي حتى 13 فبراير الجاري .

وكان من المفترض أن تمثل ” التميمي ” أمام القضاء منذ 31 يناير الماضي مع والدتها مريم ، إلا أنه تقرر تأجيل الجلسة حتى السادس من نوفمبر الحالي ، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى للثالث عشر من نفس الشهر .

يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية وجهت 12 تهمة للفلسطينية المعتقلة ، تفيد بضربها لجنديين ، بالإضافة إلى 5 حوادث أخرى تتضمن التحريض والتهديد ورشق الحجارة .