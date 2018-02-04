التعليم تلغي رابط نظام فارس

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، ممثلةً في نظام فارس بأن الرابط الرسمي المعتمد للدخول لنظام فارس هو: من هنا .

وسيتم الغاء العمل بالرابط الحالي: من هنا ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 11/2/2018 ، علما بأن التغيير سيتطلب إيقاف النظام لمدة ساعة ونصف يوم الخميس 8/2/2018 بداية من الساعة 3 عصرا.

كما سيتم تغيير الرابط الرسمي للدخول لنظام الخدمة الذاتية ليصبح: من هنا .

وسيتم الغاء العمل بالرابط الحالي: من هنا .

وذلك اعتبارا من يوم الأحد 18/2/2018 ، علما بأن التغيير سيتطلب إيقاف النظام لمدة ساعة ونصف يوم الخميس 15/2/2018 بداية من الساعة 3 عصرا.