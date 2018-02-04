بالصور.. وزير البيئة والمياه والزراعة يوقع 20 عقدًا لرفع مستوى الخدمات بجدة

نايف السالم(صدى):

وقع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم عقود عدد من المشاريع الخدمية التي ستسهم في ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البيئي لمدينة جدة، حيث بلغت كلفة المشاريع الموقعة أكثر من 1,1 مليار ريال.

وقال معاليه بهذه المناسبة: ” إن هذه المشاريع تأتي وفق استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة البيئية ضمن الخطط والبرامج الهادفة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمحافظة جدة، كما أنها تُعد امتداداً للمشاريع التطويرية والتنموية وفق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030، التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كل الرعاية والاهتمام ” .

وأبان الرئيس التنفيذي المكلف بشركة المياه الوطنية عبد الرحمن العويس، أن إبرام عقود قطاع توزيع المياه يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة، كما تحظى بمتابعة مستمرة من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، وسمو محافظ محافظة جدة، وبدعم من معالي وزير البيئية والمياه والزراعة، لتخدم شريحة كبيرة من سكان وزوار محافظة جدة -بمشيئة الله-.