” مسلح ” يثير الذعر في لايبزيج الألمانية

برلين(صدى):

سادت حالة من الزعر، بين سكان مدينة لايبتزيج الألمانية ” شرق ” ، عقب بلاغ عن الاشتباه في وجود مسلح يتجول في الشوارع.

وانتشرت فرق مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في عدد من الشوارع بالمدينة، قبل أن تتم محاصرة منزل في ضاحية نائية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المداهمة.

واشتبه السكان في بادئ الأمر في تخطيط المسلح لتنفيذ عمل إرهابي، بينما قال متحدث للشرطة إن كل الاحتمالات كانت واردة.

وتعاني ألمانيا من سلسلة عمليات إرهابية ضربت البلاد خلال العام الماضي، نفذ أغلبها مهاجرون، فيما تسببت في وقوع قتلى وجرحى بالعشرات في جرائم دهس وهجوم مسلح.