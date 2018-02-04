ضبط كميات كبيرة من المخدرات بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

قامت الأجهزة المختصة في الكويت بضبط كميات كبيرة من المخدرات، التي تنوعت بين الحشيش والهيروين والكوكايين وحبوب هلوسة وماريغوانا و ” كيميكال ” ، وذلك خلال حملة لمحاربة مهربي المخدرات والمروجين لها.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء خالد الديين، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنتا من ضبط 11.730 كيلو كيميكال و21.070 ماريغوانا و7.928 كيلو شبو و321.929 كيلو حشيش و4.949 كيلو هيرويين و400 غرام كوكايين و2.042.208 حبة مؤثرات عقلية.