الجيش اليمني يحرز تقدمًا نوعيًا في شمال وغرب تعز

فهمي محمد(صدى):

فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على مناطق جديدة في غربي محافظة تعز خلال معارك خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش تابعة للواء 17 مشاة حرر بلدات المنارة والكراش والعلافي والزعيف الصفراء والقاعدة والجبيرية بمنطقة شرف العينين، التابعة لمديرية جبل حبشي والمطلة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة .

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن المعارك لا تزال على أشدها بالمنطقة، وسط تقدم مستمر لقوات الجيش باتجاه منطقتي الأقحف، والمشبك، آخر معاقل تمركز المليشيا في شرف العينين .

وأضاف أن الجيش حقق تقدمًا في الجزء الشرقي والشمالي من مدينة تعز، ضمن العملية العسكرية التي دخلت يومها العاشر لفك الحصار عن مدينة تعز واستكمال تحرير المحافظة .