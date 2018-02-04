خبير طقس: كتلة باردة تخيم على مناطق بالمملكة الأسبوع المقبل

خالد الضبيبي(صدى):

أكد خبير الطقس حسن كراني ، إن هناك تحرك نسبي لكتلة باردة على شمال المملكة تبدأ يوم 13 فبراير المقبل لتؤثر على عدة مناطق .

وأوضح ” كراني ” تفاصيل حالة الجو خلال الأسابيع المقبلة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” بعد الأحد 11 فبراير وسيطرة الكتلة الدافئة عالسعودية .. سيكون تحرك نسبي لكتلة بارده من شمال المملكة بداية 13 فبراير وتؤثر عالكويت القيصومة رفحة حفر الباطن عرعر سكاكا طريف القريات وتغادر ثم تعود 16 فبراير ويتعمق محورها 18 فبراير لجنوب حائل وهناك تقرير لأي تغيّركالمتّبع والله اعلم ” .