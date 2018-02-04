بالفيديو.. عملية سطو مسلح تتحول لمواجهة مع الشرطة بأمريكا

واشنطن(صدى):

تمكنت شرطة سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة، من القبض على ثلاثة مشتبهين، على خلفية محاولة مزعومة بالقتل والسطو.

وقالت الشرطة، إن ضابطا يرتدي ملابس مدنية لاحظ وجود سيارة سوداء، وبداخلها ثلاثة ركاب في الداخل، يحاولون السطو على سيارة أحد السياح في فلوريدا، وعندما شاهد الضابط أحد المشتبه بهم يحطم النافذة الخلفية للسيارة، طلب مساندة زملائه فورا.

وأشارت الشرطة، إلى أن المشتبه فيهم سرقوا حقيبتين، وأن أحدهم عاد إلى سيارتهم ، فيما حاولت الشرطة القبض على مشتبه فيه آخر وإيقاف السيارة.

ويظهر شريط المراقبة، أن المشتبه به يقود السيارة في الاتجاه المعاكس، ويدهس الضابط وشريكه أثناء عملية الاعتقال، قبل أن ينطلق بالسيارة بسرعة كبيرة، كما يمكن رؤية ضابط آخر يضرب السيارة بعصا.

والأشخاص الموقوفون هم، ديفونتا لوفتون البالغ من العمر 25 عاما بتهمة محاولة القتل والاعتداء على ضابط بالسلاح الناري وعملية سطو من الدرجة الثانية، فيما وُجهت لأدريان لاندرز، 23 عاما، وجامون بتلر، 19 عاما، تهم بمحاولة القتل، بالإضافة إلى تهم أخرى منها السطو المسلح من الدرجة الثانية.