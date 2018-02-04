الهلال يواصل صدارته بخماسية في مرمى الباطن

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الهلال في تحقيق الفوز على نظيره الباطن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، خلال لقاء اليوم الأحد ، ضمن جولات دوري الجولة الـ20 من بطولة دوري المحترفين .

وسجل هدف الهلال الأول سلمان الفرج في الدقيقة الـ71 من الشوط الثاني من ضربة جزاء ، فيما سدد هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ85 من نهاية الشوط الثاني ، بالإضافة إلى هدف محمد جحفلي في الدقيقة الـ73 ، فيما سجل الهدف الرابع للفريق اللاعب إيزكويل سيروتي في الدقيقة الـ89 ، ليختتم تسجيل أهداف الفوز للفريق الأزرق اللاعب مختار فلاتة في الدقيقة الـ90+1 من نهاية المباراة .

وسجل جورجي سيلفا لاعب الباطن هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ53 من الشوط الثاني .