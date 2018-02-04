وفاة 3 أطفال في زلازل كرمانشاه الإيرانية

طهران(صدى):

لقي 3 أطفال إيرانيين من محافظة ” كرمانشاه ” ، مصرعهم نتيجة موجة الصقيع التي تضرب البلاد في الفترة الحالية، وسط إهمال المسؤولين لأهالي المحافظة الذين تهدمت منازلهم في الزلزال الأخير.

وأوضحت مصادر صحفية، أن منطقة ” كرمانشاه ” منعدمة المرافق، رغم أنها منطقة معرضة للزلازل بشكل دائم، مشيرة إلى أنه في حالة نجاة المواطنين هناك من خطر الزلازل، فإنهم لا ينجون من البرد القارس؛ حيث إن درجة الحرارة قد تصل إلى 7 درجات فقط.

ويذكر أن ثلاثة أطفال يدعون محمد، ماتيار، وسارينا، توفوا نتيجة الصقيع ومرض الحمى وعدم وجود مأوى لهم، وكان منهم طفل عمره ثمانية أشهر فقط.

ويأتي هذا في وقت تواجه الحكومة الإيرانية فيه انتقادات واسعة بسبب فشلها بإدارة الأزمة وحل مشكلات سكان المنطقة.