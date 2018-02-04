الإصابة تبعد مهاجم النصر عن مواجهة الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، اليوم الأحد، أن الفحوصات الطبية والاشعة التي اجريت للكابتن محمد السهلاوي، أظهرت وجود تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وبحاجة للراحة والعلاج لمدة أسبوعين.

وخضع الثلاثي محمد السهلاوي، وعمر هوساوي، ومحمد فوزير، للكشف الطبي، من أجل تحديد طبيعة إصاباتهم التي تعرضوا لها خلال مواجهة أحد،أمس السبت.

وتنتظر الفريق النصراوي مواجهة مرتقبة في ديربي الرياض الخميس المقبل أمام جاره الهلال.