أهم طرق الحماية من الاحتيال والنصب في الصراف الآلي

علي القحطاني(صدى):

تسعي البنوك لتأمين عمليات السحب من الصراف الآلي بشتى الطرق، إلا أن هناك بعض الحيل التي تساعدك على تجنب الاحتيال والنصب أثناء عملية السحب.

الطريقة الأولي: لوحة المفاتيح

استبدال لوحة مفاتيح ماكينة الصراف الآلي بلوحة مماثلة لها أمر يتقنه اللصوص، حيث يكون اللص متواجدًا بالقرب منك، ويسجل ضربات إصبعك لكل مفتاح، عن طريق البلوتوث أو عبر إشارة لاسلكية.

ولكن باستطاعتك أن تميزها، إذا كان الضغط على المفاتيح إسفنجي الملمس، فعليك أن تتوقف في الحالة عن كتابة كلمة السر الخاصة بك، وتفحص الماكينة واللوحة بشكل أكبر.

الطريقة الثانية: احترس من الغرباء

وهي حيلة يلجأ لها اللصوص، وذلك بالوقوف قربك، من أجل مساعدتك، في حال أن بطاقتك تم سحبها بداخل الماكينة، ويطلبون منك أن تدخل رقمك السري أكثر من مرة، على سبيل المحاولة، لكي يحفظوه، ويستخدموه بعد رحيلك من المكان.

الطريقة الثالثة: ماكينات عليها إقبال

إن ماكينات الصرف الآلي المزيفة، غالبًا ما تشهد إقبالاً ضعيفًا، لأنها لا تصبح تحت المراقبة طوال الوقت، لذا فإن ماكينة متواجدة بداخل محطة وقود ستكون أكثر أمانًا، من أخرى متواجدة في شارع جانبي، حيث من السهل على اللصوص أن يضعوا بها وسائل لسرقة أموالك ورصد كلمة السر الخاصة بك.

الطريقة الرابعة: فتحة الإيصال

إن ماكينات الصرف الآلي ليس من السهل فتحها، لسبب واضح، وهو أن اللصوص سيحتاجون لكسرها من أجل فعل هذا، ولكنهم قد يستعيضون بذلك، بوضع ماسح للكارت بداخل فتحة الإيصال.

وقد تعرف وجود ماسح بداخل فتحة الإيصال، في حالة أن مكيروفون الصوت مفقود أو موجّه لاتجاه بدلاً من تصميمه كعصا خارجة من مكانها.

الطريقة الخامسة: ابحث عن الخدوش

تحقق من الماكينة الواقف أمامها، إذا كان بها أي خدوش خارجية، أو علامات لوجود لصق، كذلك تأكد من مكان إدخال البطاقة، إذا كان مفكوكًا أم لا، وإذا كانت أي من هذه العلامات متواجدة، فإن هذا يعني حدوث محاولات للعبث بالماكينة.

الطريقة السادسة: الكاميرا الخفية

يلجأ اللصوص في بعض الأحيان لحيلة أخرى من أجل سرقة كلمة السر الخاصة بك، من خلال وضع كاميرات صغيرة خفية لاسلكية، من الممكن زرعها فوق الشاشة.