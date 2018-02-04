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حساب المواطن يدرج مكافآت الأئمة والمؤذنين في قائمة الدخل

حساب المواطن يدرج مكافآت الأئمة والمؤذنين في قائمة الدخل
حمود العنزي (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن ، على ضرورة إدراج مكافآت الأئمة والمؤذنين ضمن قائمة بيانات الدخل التي يتم الإفصاح عنها عند التسجيل للمرة الأولى في البرنامج .

وأشار البرنامج إلى أنه يجب اختيار ” غير ذلك ” من قائمة نوع الدخل ، ثم يتم تحديد مصدر الدخل بكتابة مكافآت الأئمة والمؤذنين .

وكان برنامج حساب المواطن ، قد أصدر نتائج الأهلية للدورة الثالثة قبل عدة أيام ، حيث يتم صرف الدفعة الجديدة يوم 11 فبراير الجاري .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا مصادر حساب المواطن هذا فضح المواطن هذا اخو حافز

[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعين المواطن ويوفق كل مسئول لراحت المواطن وحفظ الوطن

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