حساب المواطن يدرج مكافآت الأئمة والمؤذنين في قائمة الدخل
أكد برنامج حساب المواطن ، على ضرورة إدراج مكافآت الأئمة والمؤذنين ضمن قائمة بيانات الدخل التي يتم الإفصاح عنها عند التسجيل للمرة الأولى في البرنامج .
وأشار البرنامج إلى أنه يجب اختيار ” غير ذلك ” من قائمة نوع الدخل ، ثم يتم تحديد مصدر الدخل بكتابة مكافآت الأئمة والمؤذنين .
وكان برنامج حساب المواطن ، قد أصدر نتائج الأهلية للدورة الثالثة قبل عدة أيام ، حيث يتم صرف الدفعة الجديدة يوم 11 فبراير الجاري .
الحربي[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا مصادر حساب المواطن هذا فضح المواطن هذا اخو حافز
alfahd42[ عدد التعليقات: 14217 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين المواطن ويوفق كل مسئول لراحت المواطن وحفظ الوطن